Tenta di uccidere il padre con un coltello, arrestato

Grignasco (No) – Momenti di terrore nella notte tra Domenica e Lunedì in una casa di Grignasco, dove un giovane di 24 anni ha aggredito il padre nel sonno, colpendolo più volte con un coltello. L’uomo, gravemente ferito, è riuscito a salvarsi grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato nella mattinata del 13 Ottobre, quando al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgomanero, è arrivato un uomo con profondi tagli al volto, al collo e alle mani. Le ferite, secondo i medici, avrebbero potuto essere fatali. Dalle prime testimonianze, raccolte dalla convivente della vittima, è emerso che il figlio si sarebbe svegliato all’improvviso e, in un gesto di estrema violenza, avrebbe accoltellato il padre mentre dormiva sul divano del soggiorno. I militari hanno cinturato la zona attorno all’abitazione estendendo le ricerche alle aree boschive circostanti. Dopo poco, il giovane è stato individuato e bloccato mentre tentava di tornare a casa, uscendo da un bosco dietro il fabbricato. Durante le verifiche, è stato trovato e sequestrato e trovato il coltello insanguinato usato per l’aggressione. Il 24 enne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in caserma a Borgomanero per le formalità di rito, prima di essere portato alla casa Circondariale di Novara. Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato anche una modica quantità di hashish, per cui il giovane è stato segnalato alla Prefettura