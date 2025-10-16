Basket Eurolega – L’Olimpia espugna Kaunas, vince 78-89

Kaunas ( Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano 78-89) – Dopo la brutta prestazione di Monaco, l’Olimpia torna a sorridere in Lituania dove ha battuto per 78-89 lo Zalgiris. Con Nebo, Brown e Leday out, il tecnico Messina ridisegna la squadra proponendo un quintetto inedito rispetto alle scorse partite. Nel primo quarto lo Zalgiris sembra volare via trascinato dalle triple di Butkevicius che nel finale di quarto ne mette due consecutive e sigla il 21-13 con cui si va alla seconda frazione. Nel secondo periodo sale di tono la squadra di coach milanese che nel finale inanella una serie di triple: prima Mannion e Shields poi Guduric e Ricci ribaltano la sfida andando all’intervallo lungo sul 42-39. Nel terzo periodo si gioca punto a punto con Wright e Booker ai liberi la partita si trascina all’ultimo quarto sul 61-63. Nel finale Milano mantiene il vantaggio con la tripla finale di Ricci che suggella la vittoria dell’Olimpia.

Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano

Parziali: 21-13/21-26/19-24/17-26

Zalgiris Kaunas: 3 Francisco, 14 Sleva, 92 Ulanovas, 1 William – Goss, 7 Wright, 15 Birutis, 8 Bradzeikis, 51 Butkevicius, 12 Lo, 17 Rubastavicius, 91 Sirvydis, 10 Tubelis. Coach. Masiulis

Olimpia Milano: 10 Bolmaro, 6 Booker, 1 Mannion, 17 Ricci, 31 Shields, 12 Brooks, 25 Diop, 42 Dunston, 3 Ellis, 21 Flaccadori, 23 Guduric, 7 Tonut. Coach Messina

Arbitri: Javor, Baena