Nuove nomine in Amag Alessandria

Alessandria – Finisce l’era di Emanuele Rava in Amag. La holding, controllata dal comune di Alessandria, sarà nella mani di Stefano Franciolini, da poco nominato presidente, che ricoprirà anche il ruolo di amministratore delegato affiancato dai consiglieri Maria Teresa Favola, Paolo Arrobio, Daniele Gioia e Sergio Caneva. Nella neonata Sogeri è stato eletto presidente Mauro Bressan, già alla guida di Amag in passato, completano il nuovo cda Stefano Franciolini, Alice Giaccone, Paolo Arrobbio e Claudia Pizzorni. Sogeri avrà il compito di gestire il servizio idrico integrato nel bacino di Alessandria e Novi Ligure. Fuori da questo pacchetto pare invece prossima la nomina dell’ex eurodeputato Daniele Viotti a capo di Aral, azienda che si occupa della gestione e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal bacino Alessandrino.