Uccide la compagna e tenta il suicidio, ricoverato ma fuori pericolo

Milano –Un uomo di 52 anni ha ucciso la compagna di 29 anni e poi ha tentato il suicidio. E’ accaduto nella tarda serata di Martedì a Milano. L’uomo, Gianluca Soncin, originario di Biella, è attualmente ricoverato all’Ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita. Sentito dal pm di turno, ha preferito non rispondere e si sta valutando di procedere con il fermo. La ragazza, Pamela Genini, nata a Bergamo, che voleva lasciare l’uomo, sarebbe stata trascinata dall’uomo sul balconcino dell’appartamento di Via Iglesias dove viveva e accoltellata. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche se il quadro appare piuttosto chiaro. La scena sarebbe avvenuta davanti a molti vicini di casa, allarmati dalle urla della ragazza.