Calcio Serie B – Va all’Entella il derby ligure contro la Sampdoria

Chiavari ( Virtus Entella – Sampdoria 3-1) – Non dà continuità alla prova dello scorso week-end la Sampdoria che esce sconfitta da Chiavari per 3-1. La Virtus, invece, ottiene una vittoria convincente in un derby riaperto per pochi minuti a 10′ dalla fine ma subito richiuso dopo 2′ minuti. I padroni di casa passano in vantaggio al 32′: sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Debenedetti che al suo primo gol con la Virtus porta avanti i suoi. Al 38′ rigore per i Biancoblù: Di Mario, messo a tu per tu con il portiere da un ottimo filtrante, viene steso in area da Ghidotti dopo che aveva tentato si saltarlo. Rigore trasformato con freddezza da Franzoni con il portiere che intuisce e tocca ma non riesce a deviare. Nel secondo tempo la partita si riaccende nel finale: a 10′ dal termine Coda con un tiro da fuori nell’angolino basso riapre la partita ma 5′ più tardi Tiritiello, sempre sugli sviluppi di un corner, pescato in mezzo di piatto anticipa il difensore e chiude la partita. L’anticipo del Venerdì va agli archivi con la vittoria della Virtus Entella contro la Sampdoria per 3-1

Virtus Entella – Sampdoria

Gol: pt 32′ Debenedetti, 38′ Franzoni; st 81′ Coda, 84′ Tiritiello

Virtus Entella (3-5-2): 1 Colombi; 23 Parodi, 6 Tiritiello, 15 Marconi; 94 Mezzoni, 4 Nichetti, 8 Karic (63′ Dalla Vecchia), 26 Di Mario (89′ Boccadamo), 24 Franzoni (90′ Bariti); 20 Fumagalli (90′ Lipani), 19 Debenedetti (76′ Russo). In panchina: 45 Ankeye, 81 Bottaro, 42 Moretti, 2 Palomba, 90 Portanova, 99 Siaulys. All. Chiapella

Sampdoria (3-5-2): 22 Ghidotti; 21 Giordano, 17 Hadzikadunic, 5 Riccio; 16 Henderson (46′ Barak), 18 Venuti (53′ Ioannou), 14 Bellemo, 28 Abdilgaard (73′ Ricci), 23 Depaoli (88′ Narro); 9 Coda, 10 Cherubini (46’Cuni). In panchina. 80 Benedetti, 33 Conti, 25 Ferrari, 4 Ferri, 30 Ravaglia, 31 Vulikic. All. Donati