Calcio Serie C – Torna a sorridere il Novara, battuto l’Arzignano

Novara ( Novara – Arzignano V. 1-0) – Dopo due pareggi consecutivi per 0-0 arriva la tanto aspettata vittoria del Novara in casa contro l’Arzignano. Con questo successo il Novara sale a quota 10 punti, scavalcando proprio l’Arzignano che resta fermo a quota 9. Prima rete in campionato per Lanini, a lungo attesa da tutto l’ambiente. Tap-in da due passi su azione d’angolo su cross di Donadio. Ed è anche la prima vittoria per Zanchetta tra i professionisti. Boccata d’ossigeno per il Novara che torna a muovere la classifica conquistando tre punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza. Partita bloccata nel primo tempo che offre pochi spunti, nella ripresa qualche occasione per il Novara con l’Arzignano che non si vede quasi mai dalle parti di Boseggia. Finisce 1-0 per i padroni di casa che sperano di aver trovata la giusta strada per raggiungere una salvezza tranquilla
Novara – Arzignano V.
Gol: 62′ Lanini
Novara (4-3-1-2): 1 Boseggia; 70 Valdesi, 5 Bertoncini, 20 Lorenzini (46′ Khailoti), 72 Agyemang; 36 Arboscello, 19 Collodel (76′ Ranieri), 8 Di Cosmo (70′ Basso); 10 Donadio; 90 Perini (90′ Morosini), 7 Lanini (70′ Alberti). In panchina. 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 6 Citi, 11 Ledonne, 17 Dell’Erba, 27 Deseri, 65 Cortese, 71 D’Alessio.All. Zanchetta
Arzignano V (3-5-2): 22 Manfrin; 33 Boffelli, 27 Coppola, 26 Boccia (83′ Lanzi); 23 Bernardi (64′ Damiani), 4 Chiarello (63′ Toniolo), 15 Bianchi, 6 Lakti (74′ Castegnaro), 13 Cariolato; 9 Mattioli, 32 Nanni (74′ Minesso). In panchina. 1 Nespola, 12 Lotto, 5 Rossoni, 16 Moretti, 25 Spaggieri, 44 Valentini, 57 Milillo. All. Bianchini
Arbitro: Aloise di Voghera