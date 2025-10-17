Calcio Serie C – Trionfo esterno dell’Inter U23 sul campo dell’Alcione Milano

Milano ( Alcione Milano – Inter U23 1-2) – Il primo derby milanese tra Alcione Milano e Inter U23 va nelle mani dei Nerazzurri. A decidere la gara è stata la doppietta di La Gumina sul finale del primo tempo, che ha reso vana la marcatura di Marconi avvenuta negli ultimi scampoli di gara. Al 41′ L’Inter U23 passa in vantaggio: un fenomenale Kamate pennella al centro dell’area per La Gumina che controlla e trafigge un incolpevole Agazzi nell’angolino 0-1. Al 45′ il raddoppio: di nuovo La Gumina con un tiro deciso e potente nell’angolino trova lo 0-2 A 10′ dal termine la riapre Marconi: su cross di Galli dalla sinistra, Maye cicca clamorosamente l’intervento e consente la zampata vincente di Marconi che , in qualche modo, trafigge Calligaris non certo esente da colpe. Una partita che l’Alcione ha tenuto in mano nei primi minuti ma un La Gumina scatenato ha regalato la vittoria ai Nerazzurri.

Alcione Milano – Inter U23

Gol: pt 41′ La Gumina, 45′ La Gumina; st 82′ Marconi

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 73 Scuderi, 65 Giorgeschi, 6 Ciappellano, 98 Pirola; 70 Bright (62′ Lopes), 23 Galli, 7 Renault (62′ Invernizzi); 10 Pitou; 29 Samele (62′ Marconi), 11 Morselli. In panchina. 1 Cecchini, 3 Chierichetti, 5 Miculi, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 21 Olivieri, 27 Lione, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti. All. Cusatis

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante, 19 Prestia, 6 Maye; 46 Cinquegrano, 10 Kamate (74′ Topalovic), 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski (86’Venturini), 3 Cocchi (86′ David); 20 La Gumina, 90 Lavelli (64′ Agbonifo). In panchina. 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 5 Alexiou, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. All. Vecchi

Arbitro: De Angeli di Milano