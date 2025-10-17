Incendio in un laboratorio di Valenza, i Carabinieri stanno indagando

Valenza (Al) – Questa notte, verso le 3, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un laboratorio orafo in zona industriale. Il rogo si è sviluppato nella zona industriale della città e in base alle prime informazioni l’incidente sarebbe stato frutto di una azione criminosa. La fabbrica colpita è la Duel e in base alle prime informazioni i malviventi avrebbero disseminato le strade di chiodi per rallentare le azioni delle forze dell’ordine. In precedenza la banda aveva tentato di far esplodere le casseforti con del gas ma l’operazione è degenerata in un incendio. Il colpo non avrebbe fruttato molto proprio in seguito all’inaspettato epilogo dell’esplosione, ma sono ingenti i danni al piano terra della ditta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora stanno conducendo le indagini .