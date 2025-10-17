Rapina un supermercato, bloccato dalla Polizia

Torino – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni, cittadino italiano, con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in Corso Traiano, nel quartiere Mirafiori, dove una volante è intervenuta a seguito della segnalazione di una aggressione a mano armata ai danni di una cassiera del Supermercato. Gli agenti, giunti tempestivamente su posto, hanno individuato nel parcheggio antistante l’esercizio commerciale un uomo che si stava allontanando in tutta fretta. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il sospetto è stato trovato in possesso di una parte del bottino e di uno scaldacollo, usato per coprirsi il volto durante la rapina. Le successive ricerche degli operatori hanno permesso di recuperare l’intera somma sottratta, nonchè un paio di forbici appuntite, arma impropria utilizzata per minaccaire la dipendente del supermercato. L’uomo, nel tentativo di fuggire, aveva cercato di disfarsi dell’oggetto. La Procura della Repubblica di Torino, informata dei fatti, ha richiesto e ottenuto la convalida all’arresto. Il Quarantaduenne si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.