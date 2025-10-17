Sciopero ex Ilva a Novi Ligure

Novi Ligure – Ex Ilva ancora in primo piano. A Novi Ligure c’è stata una manifestazione di adesione allo sciopero nazionale dei dipendenti, indetto unitariamente da Fim, Fiom e Uilm. Buona partecipazione dei lavoratori. A Novi Ligure, il sito occupa circa 550 addetti. Lo sciopero è stato giudicato necessario per riportare il governo a un confronto concreto sul futuro del comparto. Al centro della protesta il silenzio del governo rispetto alla richiesta di riconvocare il tavolo di crisi sull’ex Ilva presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Nonchè la gestione unilaterale della cassa integrazione straordinaria. Il Ministero del lavoro, con un atto del 29 Settembre, ha infatti autorizzato l’incremento del 50 % delle unità di Cigs, passando da 3.062 a 4.450 lavoratori, senza il consenso dei sindacati. Fim, Fiom e Uilm denunciano “un quadro di estrema incertezza industriale e occupazionale. Aggravato dall’assenza di interlocuzioni ufficiali e dalla mancanza di una visione chiara sul futuro degli stabilimenti”. I rappresentanti sindacali sottolineano che, mai come oggi, “la continuità produttiva del gruppo è appesa a un filo. Mentre le prospettive di cessione del complesso industriale restano confuse e preoccupanti”.