Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Milano – Ieri, Venerdì 17 Ottobre, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino portoghese di 45 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina che deteneva nella sua abitazione. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di una attività investigativa, hanno individuato un appartamento in piazza Pompeo Castelli quale luogo di detenzione della droga. Gli agenti, appostati nei pressi dello stabile, hanno notato un 45 enne che stava rientrando nella sua abitazione e lo hanno fermato per un controllo. A seguito di perquisizioni, i poliziotti, all’interno della camera da letto, nascosta in un calzino riposto nel letto contenitore, hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina suddivisa in involucri, e all’interno del forno a micronde hanno rinvenuto il materiale per il confezionamento della droga