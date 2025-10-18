Calcio Serie A- Seconda vittoria stagionale per il Toro

Torino (Torino – Napoli 1-0) – Seconda vittoria stagionale arrivata con cuore e grinta per il Torino che finalmente scaccia i fantasmi e si impone sul Napoli per uno a zero. La squadra di Baroni batte la detentrice del campionato e conquista tre punti importanti che la allontanano dalle zone calde della graduatoria. La rete che decide l’incontro è di Simeone al 31′: un rimpallo serve l’attaccante che davanti al portiere lo salta e mette in porta. Il Toro sulle ali dell’entusiasmo si procura due altre occasioni da gol: prima ci prova Casadei di testa sugli sviluppi di un corner poi da fuori Aslaani con la palla che bacia il palo. Il Napoli nel secondo tempo reagisce: De Bruyne da fuori palla alta e Politano sempre da lontano con la sfera che finisce alta. Al 90′ gol del napoli annullato: Politano calcia a giro e colpisce il palo, sulla ribattuta Lang insacca ma dopo la revisione al Var la rete viene annullata per fuorigioco.

Torino – Napoli

Gol: pt 31’Simeone

Torino (3-4-1-2): 81 Israel; 61 Tameze, 13 Maripan, 23 Coco; 16 Pedersen, 22 Casadei (85′ Ismajili), 21 Asllani ( 84′ Zapata), 25 Nkounkou (74′ Biraghi); 10 Vlasic (74′ Gineitis); 19 Adams, 18 Simeone ( 61′ Ngonge). In panchina: 1 Paleari, 71 Popa, 5 Masina, 6 IIkhan, 20 Lazaro, 21 Dembelè, 92 Nije. All. Baroni

Napoli (4-1-4-1): 32 Milinkovic – Savic; 17 Olivera (63′ st Lang), 5 Juan Jesus ( 63′ Buongiorno), 31 Beukema, 22 Di Lorenzo; 6 Gilmour ( 81′ Elmas); 37 Spinazzola, 11 De Bruyne, 99 Anguissa, 7 Neres ( 74′ Politano); 27 Lucca ( 74′ Ambrosino). In panchina: 1 Meret, 22 Ferrante, 3 Gutierrez, 26 Vergara, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci. All. Conte

Arbitro: Mercenaro