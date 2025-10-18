Calcio Serie A – Vittoria esterna a Roma per l’Inter e primato in classifica

Roma – (Roma – Inter 0-1) – Quattro vittorie su quattro partite in Serie A per l’Inter che, dopo le sconfitte con Juventus e Udinese, sembra aver ripreso la marcia giusta. La Roma si sveglia nelle riprese anche grazie ai cambi offensivi di Gasperini. L’Inter concretizza e non commette più errori in difesa. L’unica rete della serata è siglata al 6’: Barella lancia in profondità Bonny che , perso della difesa della Roma, si avvia in uno contro uno con Svilar, da pochi passai lo battere sul suo palo. Prossimo impegno in Champions contro il Saint- Gillouise in Francia, poi trasferta a Napoli.
Roma – Inter
Gol: pt 6’Bonny
Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 5 N’Dicka ( 56’Ziolkowski), 23 Mancini, 22 Hermoso ( 75’Baldanzi); 19 Celik, 17 Kone, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soule ( 80’Ferguson), 7 Pellegrini ( 56’Dovbyk); 21 Dybala ( 75’Bailey). In panchina. 95 Gollini, 32 Vasquez, 2 Rensch, 87’Ghilardi, 66 Sangare, 12 Tsimikas, 8 El Aynoui, 61 Pisilli, All. Gasperini
Inter ( 3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni, 15 Acerbi, 25 Akanji; 32 Dimarco ( 82’C.Augusto), 23 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu (62’Frattesi), 23 Barella ( 82’Zielinski), 2 Dumfries; 14 Bonny (69’Sucic), Martinez ( 62’Esposito) . In panchina; 13 Martinez, 3 Bisseck, 6 De Vrij, 42 Palacios, 11 Henrique, 17 Diouf. All. Chivu
Arbitro: Massa