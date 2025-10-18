Calcio Serie B – A La Spezia passa anche il Cesena, aquilotti ancora a secco di vittorie

La Spezia ( Spezia – Cesena 1-2) – Notte fonda per lo Spezia e per D’Angelo, già a grande rischio prima di questa sfida. I liguri restano perciò ultimi in classifica a soli tre punti con zero vittorie in stagione. Momento delicatissimo per gli aquilotti. Il Cesena espugna il Picco battendo lo Spezia per 1-2. Decide la doppietta di Frabotta che ha rimontato l’iniziale vantaggio di Lapadula. I padroni di casa passano al 4′: cross velenoso di Aurelio in area di rigore, Mangraviti e Zardo bucano e sul secondo palo Lapadula e’ il più lesto ad appoggiare in porta con un tap-in. Al 38’pareggio Cesena: angolo perfetto di Ciervo, la palla arriva nell’area piccola e Frabotta la spinge in rete da distanza zero. Sul finale del primo tempo doppietta Frabotta e Cesena avanti: schema su punizione di Castagnetti che libera Frabotta tutto solo al limite dell’area di rigore. Il numero 99 controlla da solo e calcia rasoterra battendo Sarr.

Spezia – Cesena

Gol: pt 4′ Lapadula, 38′ Frabotta, 45′ Frabotta

Spezia (3-5-2): 1 Sarr; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 37 Mateju; 80 Kouda (46′ Vignali) 8 Nagy (83′ Di Serio), 5 Esposito, 29 Cassata (64′ Candelari), 31 Aurelio (64′ Beruatto); 27 Soleri (71′ Vlahovic), 10 Lapadula. In panchina: 12 Mascardi, 16 Loria, 15 Jack, 15 Cistana, 23 Candela, 26 Onofri, 77 Lorenzelli. All. D’Angelo

Cesena (3-5-2): 33 Klinsmann; 19 Zaro, 24 Mangraviti, 15 Ciofi; 99 Frabotta, 70 Francesconi (73′ Adamo), 4 Castagnetti, 14 Berti, 11 Ciervo (84′ Guidi); 9 Shpendi (84′ Diao), 7 Blesa. In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 13 Celia, 16 Amoran, 26 Piacentini, 43 Bertaccini, 77 Tosku. All. Mignani

Arbitro: Calzavara