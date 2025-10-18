Calcio Serie B – Il Monza supera in trasferta il Frosinone

Frosinone ( Frosinone – Monza 0-1) – Allo stadio Stirpe finisce 0-1 per il Monza che aggancia proprio il Frosinone in classifica alla sua seconda sconfitta di fila. Prima vera occasione per il Monza al 27′: ci prova due volte il Monza ma Palmisani nega tutto. Sponda di Dany Mota per Balde che tira da fuori con pala che oltrepassa la traversa, poi Birindelli da dentro l’area costringe Palmisani a rifugiarsi in angolo. Al 38′ il Monza trova il vantaggio e la rete che decide la partita: primo gol in Serie B per Baldè . Sul tiro di Azzi che colpisce il palo pieno con un destro fortissimo, l’attaccante del Monza arriva sulla sfera e con una zampata buca la porta di Palmisani. Nel secondo tempo prova ad alzarsi il Frosinone in cerca del gol del pareggio: ci prova Monterisi di testa su corner con la palla che scheggia la traversa poi è il turno di Konè che si divora un gol a tu per tu con Thiam. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Bianco che sembra aver trovato la giusta strada.

Frosinone – Monza

Gol: pt 38′ Baldè

Frosinone (4-2-3-1): 22 Palmisani; 20 Oyono (78′ Cichella), 3 Calvani, 30 Monterisi (46′ Gelli), 79 Bracaglia; 14 Calò, 8 Koutsoupias (72′ Vergani); 7 Ghedjemis, 92 Konè, 17 Kvernadze (57’Zilli); 9 Raimondo. In panchina 2 Hegelund, 71 Sherri, 27 Raychev, 75 Pisseri, 77 Dixon, 21 Ndow. All. Alvino

Monza (3-4-2-1): 20 Thiam; 3 Lucchesi, 13 Ravanelli, 4 Izzo; 7 Azzi, 14 Obiang, 32 Pessina (71′ Zeroli), 19 Birindelli (83’Brorsson); 17 Baldè (71′ Caprari), 28 Colpani (58′ Petagna); 47 Mota (59′ Ciurria). In panchina: 9 Maric, 15 Delli Carri, 21 Colombo, 3 Lucchesi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 1 Pizzignacco. All. Bianco

Arbitro: Rapuano