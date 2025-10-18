Calcio Serie C – Pari per 2-2 tra Pianese e Bra

Piancastagnaio (Si) ( Pianese – Bra 2-2) – Torna a muovere la classifica il Bra che dopo due sconfitte consecutive pareggia per due a due sul campo della Pianese. Succede tutto nel primo tempo: quattro reti che decidono il match con la Pianese, in vantaggio i padroni di casa con l’autorete di De Santis su corner di Coccia, pareggio di Baldini e rete di Minaj, poi il pari di Bertini. Il vantaggio Pianese al 4′: dalla bandierina Coccia indirizza la sfera verso la porta della difesa di Franzini, ma è decisiva una deviazione di De Santis a disorientare il portiere. Al 17′ pareggio Bra: seconda rete stagionale per l’attaccante che raccoglie un cross basso dalla destra di Pautassi a rimorchio di Maressa per battere Filippis sul palo più lontano. Al 40′ raddoppio Bra: azione tutta in velocità per il Bra con palla sulla sinistra per Pautassi che mette la sfera sul secondo palo per il tap-in vincente di Minaj per il 2-1. Al 45′ il gol del definitivo 2-2 su rigore: Bertini spiazza Franzini e porta il match in parità.

Pianese – Bra

Gol: pt 4′ De Santis Aut, 17′ Baldini, 40′ Minaj, 45′ Bertini

Pianese (3-5-2) – 1 Filippis; 16 Chesti, 56 Masetti, 18 Ercolani; 19 Sussi (77′ Balde), 8 Simeoni, 30 Proietto (57′ Tirelli), 27 Bertini (77′ Martey), 33 Coccia; 10 Puletto (57′ Fabrizi), 11 Bellini. In panchina: 12 Bertini, 57 Porciatti, 15 Gorelli, 25 Spinosa, 47 Jasharovski, 71 Xhani. All. Birindelli

Bra (3-4-2-1): 1 Franzini; 4 Cannistrà, 6 Sganzerla (83’Rottensteiner), 31 De Santis; 10 Pautassi, 8 Tuzza, 29 Maressa (67′ Lionetti), 55 Nesci; 47 La Marca ( 67′ Brambilla), 92 Baldini ( 46′ Di Biase); 21 Minaj. In panchina. 12 Menicucci, 22 Renzetti, 5 Chiesa, 20 Morleo, 28 Dimatteo, 36 Rabuffi, 77 Cucciniello, 80 Chiabotto. All. Nisticò

Arbitro: Dini di Città di Castello