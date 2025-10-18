Morto operaio nel cantiere Torino Esposizioni

Torino – Ancora una vittima sul lavoro. Questa mattina, Sabato 18 Ottobre, in Corso Massimo D’Azeglio 17, un operaio di 41 anni è morto in seguito ad un grave incidente avvenuto all’interno del cantiere Torino Esposizioni. Le cause dell’incidente non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando il rispetto delle misure di sicurezza attraverso gli operatori. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato soccorso dal 118 poco prima delle 8: l’equipe dell’ambulanza medica lo ha trovato in arresto cardiaco, presumibilmente a causa di un evento traumatico avvenuto durante le attività in cantiere. Nonostante le manovre di rianimazione, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare; è deceduto sul posto. Nonostante resti ancora da chiarire il contesto si tratta di un’altra vittima sul lavoro a Torino, dopo i molti casi registrati nell’ultimo anno.