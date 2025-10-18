Uomo con precedenti tenta un furto dal benzinaio

Novi Ligure (Al) – I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato per tentato furto aggravato un uomo di 30 anni, già sottoposto allì obbligo di presentazione da Carabinieri del posto per precedenti reati contro il patrimonio. Dopo aver firmato in caserma l’uomo si era subito recato in un benzinaio per aprire la colonnina del self service e portare via il denaro. Il sistema di allarme, però, è entrato in funzione e l’uomo non è riuscito nel suo intento, scappando via. Subito arrivati sul posto, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il responsabile, grazie alla videosorveglianza.