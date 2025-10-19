Basket Serie A – Primo ko stagionale per la Bertram

Trento ( Dolomiti Energia Trento – Bertram Tortona 89-75) – Dopo le due vittorie consecutive per inaugurare la stagione, in trasferta contro Milano e in casa contro Treviso, arriva la prima battuta d’arresto per la Bertram Tortona, sconfitta 89-75 in trasferta alla BTS Arena, casa della Dolomiti Energia Trento di Cancellieri. Una sfida fin da subito in salita per Tortona, ancora privo di Strautins, in cui si fanno sentire il gap a rimbalzo e le 14 palle perse, oltre alla difficoltà di attaccare a giochi rotti contro l’Aquila. Jones e Steward siglano 19 punti a testa per i padroni di casa; Vital (19 punti e 6 assist), Baldasso (15 punti), e Olejniczak (12 punti e 6 rimbalzi), i migliori marcatori per i Leoni. Nel primo quarto l’Aquila infila un 14-4 di parziale interrotto dalla tripla dalla punta di Baldasso. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio sul più 11 dopo due giri perfetti in lunetta di Jakimovski, mentre Hubb chiude il primo quarto con una tripla in movimento di Djordjevic. Biligha apre il secondo quarto con un attacco solitario a canestro chiuso con una schiacciata, mentre è nuovamente Baldasso a infilare dall’arco per ridurre il deficit sul 27-23. La Bertram si porta ad un singolo possesso di vantaggio a 4:56 sul cronometro, ma non capitalizza e subisce un 13-4 di parziale sotto i colpi di Jones prima dell’intervallo, con Vital che mantiene a galla il Derthona. Continuano i problemi nell’attaccare a ritmo basso per i Leoni in uscita dall’intervallo, con Trento che tocca ancora il più 10 grazie ad un tripla di Steward. Polveri bagnate nel terzo quarto per il Derthona, che difetta di aggiustamenti difensivi e subisce il -18 dei padroni di casa sul finire del terzo quarto con un’appoggiata al tabellone di Jakimovski. Sei punti di fila per Biligha tra terzo e quarto quarto e il solito apporto dall’arco di Vital mantengono il Derthona in gioco, sul 71-62 Trento con 7:19 da giocare. Due triple consecutive di Aldridge e steward riscrivono il più 15 dell ‘Aquila: la Betram accenna un ulteriore tentativo di rimonta nel finale, ma quest’ultimo moto d’orgoglio non basta.