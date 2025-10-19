Basket Serie A2: Perde all’Overtime l’Urania Milano contro Brindisi

Milano ( Urania Milano – Valtur Brindisi 79-80) – La Valtur Brindisi batte in trasferta la Wegreenit Urania Milano dopo un tempo supplementare per 79-80. A guidare la vittoria degli ospiti uno Zach Copeland da 33 punti con 6/14 da tre punti e 8 assist, insieme ai 12 punti di Radonjic ed i 10 di Cinciarini, che aggiunge anche 8 assist. Dall’altra parte non bastano i 34 punti di Taylor – che ha segnato la tripla dell’overtime sul 70-70 a pochi secondi dalla fine dei regolamentari – ed i 14 di Gentile. L’Urania sfiora l’impresa, ma registra la quarta sconfitta di fila della sua stagione. Mentre la Valtur si conferma capolista con 5 vittorie e 1 sconfitta.Partenza a razzo per la Valtur Brindisi, che piazza subito un 6-0 grazie alle triple di Copeland e Radonjic. Dopo un avvio complicato, è Gentile a sbloccare la Wegreenit Urania Milano, dando la scossa ai rossoblù che trovano la parità sul 6-6. Nel secondo quarto, la Wegreenit prova a reagire con il solito Taylor, ma un tecnico allo statunitense favorisce la fuga biancazzurra. Copeland colpisce ancora dall’arco, imitato da Cinciarini, e Brindisi tocca la doppia cifra di vantaggio dopo la transizione di Esposito (23-33). Milano, però, non molla: Sabatini e Taylor guidano la rimonta, e all’intervallo lungo il punteggio è 37-41.La ripresa si apre con il quarto fallo di Cavallero, ma la Wegreenit trova energia da Gamble, autore di due stoppate e del canestro del sorpasso (43-41). Sale il nervosismo: tecnico a Cardani e Mouaha, ma i Wildcats si compattano e, con una tripla di Rashed, toccano il massimo vantaggio sul 49-44. Nel finale di terzo quarto, Cinciarini e Vildera riportano avanti Brindisi sulla sirena (52-51).L’ultimo quarto è una battaglia. Sabatini e Cavallero spingono Milano al +4 (57-53), ma Copeland non si arrende e tiene i pugliesi in scia. Un’incredibile palla persa di Taylor apre la strada alla tripla del sorpasso firmata Radonjic (63-64). I falli condizionano la Wegreenit, che perde per cinque penalità sia Cavallero che Sabatini. Cinciarini sembra chiuderla con la tripla del +3, ma un Taylor monumentale firma la parità (70-70). L’ultimo possesso di Brindisi non va a segno, e si va all’overtime. Nel supplementare la maggiore lucidità della Valtur fa la differenza: Radonjic diventa il protagonista, mentre la Wegreenit spreca ben cinque tiri liberi. L’errore decisivo è ancora di Taylor, e Brindisi può esultare: finisce 79-80, con i pugliesi che espugnano Milano dopo una sfida intensa e ricca di emozioni.

Urania Milano – Valtur Brindisi

Parziali: 14-19/23-22/15-10/18-19

Urania Milano: Taylor 34, Gentile 14, Sabatini 9, Rashed 7, Gamble 5, D’Almeida 5, Cavallero 3, Lupusor 2, Abega 0, Rossi 0, Lo Martire 0, Bracale 0.Coach Cardani

Valtur Brindisi: Copeland 33, Radonjc 12, Cinciarini 10, Vildera 8, Mouaha 7, Miani 7, Esposito 3, Maspero 0, Wojciechowski 0, Fantoma 0. Coach Bucchi