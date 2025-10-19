Basket Serie A2- Sonora sconfitta per il Torino Basket ad Avellino

Avellino ( Gruppo Lombardi Avellino Basket – Torino Basket 83-54)- Una brusca battuta d’arresto in trasferta per la Reale Mutua Basket Torino, sconfitta in maniera pesante ad Avellino nella sesta giornata di campionato. Una sfida controllata dai padroni di casa sin dai primi minuti, con la solida formazione irpina che ha immediatamente imposto il proprio gioco mettendo in grossa difficoltà i ragazzi di coach Moretti, colpevoli di una prova insufficiente su entrambi i lati del campo con una difesa non intensa e un attacco povero di soluzioni (preoccupanti il 5 su 25 da tre e il 7 su 15 ai tiri liberi). Il risultato è un netto 83-54, con Torino che è chiamata a riscattarsi, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento, sin dalla prossima sfida in casa nell’anticipo in diretta tv di venerdì 24 ottobre contro l’Urania Milano.

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Torino Basket

Parziali: 27-12/ 20-10/15-17/21-15

Gruppo Lombardi Avellino: Lewis 18, Chandler 18, Grande 14, Mussini 12, Cichetti 10, Dell’Agnello 6, Zerini 4, Pini 2, Costi 2, Donati 0, Fianco 0. Coach Buscaglia

Basket Torino: Teague 14, Allen 12, Massone 11, Zucca 5, Stazzonelli 4, Tortu 3, Schina 2, Bruttini 2, Severini 1, Cusin 0. Coach Moretti