Calcio Eccellenza – Primo stop stagionale per i Grigi, 1-1 a Villafranca

Villafranca D’Asti ( Pro Villafranca – Alessandria 1-1) – Si interrompe la striscia vincente di sei successi consecutivi. L’Alessandria viene raggiuta al 90′ da un super gol di Bacco che scarica una conclusione dai 30 m che si infila sotto l’incrocio. I Grigi, nonostante l’assenza del pubblico, giocano una partita attenta, soprattutto nel secondo tempo, e lasciano pochi spazi ai padroni di casa. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Alessandria si era portata in vantaggio al 12′ della ripresa con Picone, bravo a permettere ai suoi di passare in vantaggio. Da lì in avanti la Pro Villafranca ha preso coraggio e campo, sfiorando il pareggio e costringendo i Grigi a difendersi. E quando ormai la partita sembrava destinata a concludersi con la vittoria ospite, ecco la magia: al 94′ Bacco raccoglie un pallone vagante e lascia partire un destro che si infila sotto il sette.

Pro Villafranca – Alessandria

Gol: st 12′ Picone, 46′ Bacco

Pro Villafranca: 1 Cecchetto, 2 Venturello, 5 Di Savino, 7 Neri, 8 Gennari (48′ Silvestri), 10 Bacco, 19 Espinoza, (66′ Mingozzi) 21 Idahosa, 25 Rosso, 33 Kankam, 69 Guida. In panchina: Barmaz, Labardo, Fasano, Brusa, Derelitto, Bandirola, Caglioti

Alessandria: Menino, Morganti, Tos, Cesaretti, Picone, Nicco, Diop, Pellegrini, Boveri, Cargiolli (72′ Grandoni), Cirio (70′ Piana). In panchina: 12 Sisella, 13 Bordini, 2 Cociobanou, 28 Merlo, 16 Straneo, 3 Laureana, 20 Costanzo. All. Merlo

Arbitro: Martinengo di Cuneo