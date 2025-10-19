Calcio Serie A – Due volte Leao e il Milan batte la Fiorentina

Milano ( Milan – Fiorentina 2-1) – La doppietta di Leao  ribalta il risultato e consegna il primato in classifica alla squadra di Allegri. Ritorno amaro per Pioli, i Viola restano ultimi. Al 53’ la Fiorentina sblocca la partita: sul cross di Fagioli svetta Ranieri per fare da torre, il rimpallo con Gabbia favorisce il tedesco che insacca nella porta lasciata sguarnita dall’uscita di Maignan. Al 63’ pareggia Leao: primo centro in campionato per il portoghese che fa tutto da solo, creandosi lo spazio per il tiro con il destro da fuori area, sorpreso De Gea. All’86’ il gol vittoria sempre di Leao: punita con il rigore la trattenuta di Parisi che viene anche ammonito. Leao dal dischetto spiazza il portiere e consegna la vittoria al Milan

 

 

 

Milan – Fiorentina 

Gol: 55’ Gosens, 63’ Leao, 86’Leao

Milan (3-5-1-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 24 Athekame (57’Gimenez), 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi; Saelemaeekers ( 90’De Winter); 10 Leao (90’Balentien). In pranchia: 1 Terraciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 42 Sala. All. Allegri

 

Fiorentina (3-5-1-1);  43 De Gea; 6 Ranieri, 18 Mari, 5 Pongracic; 21 Gosens ( 69’Parisi), 44 Fagioli, 14 Nicolussi Caviglia ( 88’Sohm), 9 Madragora (88’Dzeko), 2 Dodo’; 22 Fazzini (70’Gudmundsson); Kean (77’Piccoli). In panchina: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 17 Sabiri, 15 Comuzzo, 26 Viti, 27 Ndour, 29 Fortini, 60 Kouadio. All. Pioli

Arbitro: Marinelli

 

 

