Calcio Serie A – il Genoa non trova ancora la prima vittoria stagionale

Genova ( Genoa – Parma 0-0) – Il Genoa rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in campionato e questa volta getta al vento una grande occasione. Il Parma infatti resta in dieci a pochi minuti dalla fine della prima frazione, ma nemmeno in superiorità numerica per tutta la ripresa il Grifone riesce a trovare il gol vittoria sbagliando clamorosamente un rigore al 97′ con Cornet. La partita, poverissima di qualità, finisce 0-0 e la palma di migliore in campo va a Suzuki, portiere dei ducali che blocca alcune occasioni rossoblu tra cui la massima punizione, splendido il suo intervento al minuto 81 sul colpo di testa di Ekhator. Vieira resta penultimo in classifica con soli tre punti e paga il poco coraggio, Ekhator non può rimanere fuori in questa squadra che fatica in maniera clamorosa a creare occasioni da gol. I fischi di Marassi nel finale sono giusti e meritati.

Genoa – Parma

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 6 (46′ Carboni), Ostigard 6, Vasquez 6, Ellertsson 5,5; Frendrup 6 (65′ Colombo), Masini 6,5; Vitinha 6 (58′ Venturino), Malinovskyi 6 (80′ Cornet 5), Norton-Cuffy; Ekuban 5,5 (66′ Ekhator 6,5). Allenatore: Vieira.

Parma (3-5-2): Suzuki 7,5; Delprato 6, Circati 6, Ndiaye 4; Almqvist 6,5 (46′ Ordonez 6), Bernabé 5,5 (43′ Valenti 6), Keita 6, Estevez 5,5, Britschgi 4,5; Cutrone 5,5 (79′ Sorensen s.v.), Pellegrino 5,5 (89′ Djuric s.v.). Allenatore: Cuesta.

Arbitro: Sozza