Calcio Serie A – Pareggiano per 0-0 l’Atalanta e la Lazio

Bergamo (Atalanta – Lazio 0-0) – L’Atalanta impatta in casa contro la Lazio: il muro Biancoceleste è stato in piedi grazie alla sua difesa e a Provedel, che ha negato la gioia del gol a Lookman. Prosegue la striscia positiva dell’Atalanta. Partita bloccata in cui le due squadre si difendono e si scoprono poco. Ivan Juric resta imbattuto, Maurizio Sarri ottiene un punto importante in trasferta. È questo l’epilogo tra l’Atalanta e la Lazio, che non si fanno male nel match delle 18, valido per la 7a giornata della Serie A. Provedel salva i suoi in un paio d’occasioni e i Biancocelesti, che perdono anche Cancellieri (infortunato) ma recuperano Zaccagni, portano a casa un pareggio. Qualche rammarico per la Dea, con due grandissime chances per Zappacosta

Atalanta – Lazio

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 69 Ahanor ( 67’Scalvini); 77 Zappacosta, 13 Ederson, 8 Pasalic (67’De Roon), 47 Bernasconi; 7 Sulemana; 17 De Kaatelare, 11 Lookman ( 82’Maldini). In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 40 Obric, 6 Musah, 44 Brescianini, 59 Zalewski, 9 Scamacca. All. Juric

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 17 Tavares (86’Provstgaard), 13 Romagnoli, 34 Gila, 77 Marusic (86’Lazzari); 26 Basic (75’Vecino), 32 Cataldi, 8 Guendouzi; 10 Zaccagni (75’Pedro), 19 Dia, 22 Cancellieri ( 22’Isaksen). In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 23 Hysay, 21 Belahyane, 14 Noslin. All. Sarri

Arbitro: Collu