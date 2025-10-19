Calcio Serie C – Finisce a reti inviolate tra Pro Vercelli e Giana Erminio

Vercelli ( Pro Vercelli – Giana Erminio 0-0) – Dopo una vittoria e una sconfitta, arriva un pareggio a reti inviolate per la Pro Vercelli che sbatte contro uno Zenti in stato di grazia, migliore dei suoi. Si parte al 6′ con il primo squillo della Giana: Beretta conclude con un rasoterra dal limite e chiama Livieri alla parata in distensione. Al 12′ punizione dalla trequarti di sinistra per la Giana: Ruffini tocca per Beretta, che passa al centro a Marotta, che crossa in mezzo per lo stesso Beretta che colpisce alto. Al 24′ occasione per la Pro Vercelli: Iotti sfugge sulla detsra e crossa al centro per Comi che solo davanti al portiere spara alto. Nel secondo tempo, complice i cambi dei due allenatori, le squadre si allungano e creano meno occasioni da rete. Al 35′ punizione pericolosa di Burruano che termina di poco sopra la traversa. Nel finale prima ci prova la Giana da fuori con Lamesta e poi di testa Comi sfiora il palo. Il punteggio non cambia e la partita si conclude senza reti.

Pro Vercelli – Giana Erminio

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 18 Piran (85’Pino), 5 Marchetti, 3 Coccolo, 28 Carosso (74′ Furno); 14 Iotti, 4 El Bouchataoui (62′ Sow), 8 Burruano (85′ Coppola); 92 Akpa Akpro, 26 Comi, 7 Mallahi (62′ Rutigliano). In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 21 Sow, 24 Emmanuello, 78 Anton. All. Santoni

Giana Erminio (3-5-2): 1 Zenti; 27 Alborghetti, 4 Piazza, 26 Previtali; 24 Ruffini, 14 Marotta, 5 Beretta (73′ Pinto), 10 Lamesta, 3 Nucifero (60′ Vitale); 97 Gabbiani (46′ Lischetti), 9 Akammadu (89′ Albertini). In panchina: 22 Mazza, 6 Ferri, 11 Capelli, 13 Colombara, 19 Duca, 20 Renda, 23 Occhipinti. All. Espinal

Arbitro: Leorsini di Terni