Calcio Serie C – Seconda vittoria di fila per l’Atalanta U23

Caravaggio ( Atalanta U23 – Trapani 2-0) – Seconda vittoria consecutiva per l’Under 23: 2-0 con il Trapani al comunale di Caravaggio. Per i nerazzurri a segno Manzoni e Levak nel primo tempo.Ottimo inizio per l’Atalanta U23, che passa in vantaggio al 9’ con un gran destro da fuori area di Manzoni e raddoppia al 16’ con la girata di testa di Levak sul cross di Ghislandi. Gli ospiti reagiscono al 19’ con una pericolosa conclusione al volo di Ciotti, ma Vismara è bravissimo a respingere. Al 25’ azione personale di Misitano, che con forza entra in area e calcia sul primo palo: il pallone sfiora il legno ed esce di poco a lato. Ci prova anche Vavassori al 32’ con un mancino che costringe Galeotti a deviare in angolo. Nei minuti di recupero occasione per Ghislandi, che sul tocco di Vavassori a due passi dalla porta non riesce a trovare la deviazione vincente. Il primo tempo termina con l’espulsione diretta di Benedetti per un fallo su Steffanoni. Nel secondo tempo i nerazzurri rallentano il ritmo di gioco, concedendo pochissimo agli avversari. Al 55′ Mencaraglia ci prova da fuori con un destro potente che viene deviato in angolo. Al 70′ Lonardo segna, ma il gol viene annullato per un tocco di mano.

Atalanta U23 – Trapani

Gol: 9′ Manzoni, 16′ Levak

Atalanta U23: Vismara (C), Comi, Manzoni, Misitano (79′ Cissè), Guerini (90′ Tornaghi), Ghislandi (64′ Lonardo), Steffanoni, Navarro, Levak, Mencaraglia (64′ Riccio), Vavassori (79′ Camara). In panchina : Torriani, Sassi, Plaia, Berto, Pounga, Colombo, Idele, Fiogbe. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Trapani: Galeotti, Stramaccioni (87′ Salines), Celeghin, Fischnaller (69′ Canotto), Kirwan, Pirrello (46′ Ciuferri), Benedetti (C), Negro, Grandolfo (59′ Podrini), Di Noia (59′ Marcolini), Ciotti. A disposizione: Sposito, Giron, La Sorsa, Carriero, Motoc, Palmieri. In panchina: Salvatore Aronica

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.