Calcio Serie C – Vittoria esterna a Rimini per la Juventus U23

Rimini (Rimini – Juventus U23 0-2) – Serve una prestazione all’altezza, pur soffrendo qualcosa, per superare un Rimini a cui la buona volontà non manca ma non è abbastanza per sopperire ai limiti tecnici. Un secondo tempo autorevole risveglia la squadra di Brambilla che, grazie ai cambi, svolta la partita e ottiene tre punti fondamentali per tornare a respirare. Il gol del vantaggio al 49′: ottima azione per la Juventus U23 che gestisce un pallone recuperato dopo un cross sbagliato di Falasco. Ripartenza non velocissima ma precisa ultimata dai subentrati, Vacca mette l’assist al centro. Okoro fa il velo e Deme ne approfitta per insaccare da due passi nel’angolino. Al 90′ il gol che chiude la partita: incertezza difensiva del Rimini con Okoro che lotta e consente a Vacca di inserirsi, bravo l’ex Novara e Monza a superare Bellodi e poi beffare Vitali con un pregevole pallonetto.

Rimini – Juventus U23 
Gol: st 49′ Deme, Vacca 90′

Rimini (3-5-2): 1 Vitali; 4 Bellodi, 26 Bassoli (64’Fabbrii), 98 Lepri; 2 Moray (74′ Ferrarini), 30 De Vitis (73′ Fiorini), 80 Leoncini (63′ Asmussen), 8 Piccoli, 54 Falasco; 7 Capac, 10 D’Agostini (64′ Boli). In panchina: 98 Cagliano, 3 De Luca, 27 Contaldo, 37 Petta, 44 Pedro Lopes, 70 Rubino, 77 Madonna . All. D’Alesio

Juventus U23 (3-4-2-1): 22 Mangiapoco; 32 Turicchia, 33 Scaglia, 18 Brugarello; 26 Pagnucco, 16 Faticanti, 8 Owusu, 15 Savio (70′ Perotti); 10 Anghelè (46’Okoro), 11 Amaradio (46′ Vacca); 9 Deme (71′ Ngana). In panchina: 28 Bruno, 29 Fuscaldo, 3 Gil Puche, 7 Puckza, 20 Pugno, 21 Crapisto, 24 Van Aarle, 25 Makiombo, 31 Martinez Crous. All. Brambilla

Arbitro: Iacobellis di Pisa
