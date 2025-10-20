Calcio Serie D – Pareggio interno per il Derthona contro la Lavagnese

Tortona ( Derthona – Lavagnese 1-1) – Il Derthona rimanda ancora una volta la prima vittoria al Fausto Coppi, ma quantomeno sfata il tabù negativo contro le squadre liguri, pareggiando per 1-1 contro la Lavagnese: un tempo per parte. Il primo a favore dei Leoni tortonesi che prima colpiscono un palo con Buongiorno e successivamente una traversa dello stesso attaccante, passano in vantaggio con Scalzi. Nella ripresa la squadra di Ranieri alza il baricentro e riesce a pareggiare su calcio di rigore con Lombardi. In classifica il Derthona mantiene la dodicesima posizione a quota otto punti, mentre la Lavagnese con nove punti è a centro classifica. Il Derthona passa al 39′: azione prorompente di La Cava sulla destra, salta un avversario e arriva sul fondo e serve il pallone a Buongiorno che tira e colpisce il secondo legno di giornata, questa volta la traversa, la palla rimane in area e il più lesto a colpirla è i l solito Pippo Scalzi che porta così in vantaggio i Bianconeri. Nel secondo tempo partono meglio gli ospiti e al 16′ il pareggio: assist di testa di Marconi per Attuoni che appena entrato in area, complice il tocco di un difensore tortonese, cade: il direttore di gara decreta il calcio di rigore, trasformato da Lombardi.

Derthona – Lavagnese

Gol: pt 39′ Scalzi; st 16′ Lombardi

Derthona (3-5-2): Cizza; Marcaletti, Gilli, Arcidiacono; La Cava (15’st Nobile), Perez, Gerbino, Tocila (22′ Taverna), De Simone ( 25’st Ferrauto); Scalzi ( 43’st Robotti), Buongiorno ( 22’st Antoni). All. Buttu

Lavagnese (3-5-2): Gragnoli; Ghigliotti, Oneto, Attuoni; Monteverde, Berardi, Marconi, Gabelli, Romanengo; Lombardi, Costa ( 27’st Nieri). All. Ranieri

Arbitro: Piergiorgio di Molfetta