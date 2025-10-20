Calcio Serie D – Vince di misura a Saluzzo la Valenzana

Saluzzo ( Saluzzo – Valenzana Mado 0-1) – Vittoria esterna per la Valenzana Mado che ha espugnato il Damiano di Saluzzo superando 0-1 i padroni di casa di mister Cacciatore. Un successo che permette ai Rossoblù di salire a quota 12 punti in classifica mentre i Granata rimangono. fermi a quota 11. Nonostante la partita si giochi a buon ritmo le occasioni si contano con il contagocce. Poco prima della mezz’ora Saluzzo in avanti con Valenti che serve Dos Santos che però sul più bello viene chiuso da un attento Venneri. Risponde la Valenza Mado con Maione che serve Greco sil cui da buona posizione termina di poco a lato. Nella ripresa dopo quattro minuti l’episodio che deciderà la partita: contatto in area granata tra Rivoira e Ciliberto e l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri Montini che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Saluzzo prova così ad alzare il proprio baricentro attaccando a testa bassa nel tentativo di pareggiare, ma la difesa della Valenzana non lascia particolari spazi ai padroni di casa. Nel finale i Rossoblù colpiscono anche una traversa con Greco direttamente su punizione. Finisce così 0-1

Saluzzo – Valenzana Mado

Gol: st 4′ Montini

Saluzzo: Vespier, Magnaldi (18’st Mosca), Naso (41’st Lungu), Rivoira, Gjergij, Conrotto, Di Lernia (30’st Lovaglio), Faridi, Valenti, Dos Santos, Kone. In panchina: Berro, Gioannini, Ravera, Allasina, Becchio, Gonella. All. Cacciatore

Valenzana Mado: Canegallo, Ceccarini, Saidi, Dioh, Greco, Maione (1’st Doria), Montini, Ciliberto (20’st Ciletta), Venneri, Manasiev, West. In panchina: Losa, Chelli, Torre, Ragni, Massaro, Toniato. All. Pellegrini

Arbitro: Norci