Formula 1 – Vince Verstappen negli USA, Ferrari terza

Formula uno ( Gp Usa) – Charles Leclerc torna sul podio con la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2025, chiudendo terzo dietro a Max Verstappen e Lando Norris dopo una gara intensa e tatticamente impeccabile. Un risultato che restituisce morale al team di Maranello, reduce da settimane complesse. Alla fine il monegasco è costretto ad arrendersi, ma riporta comunque la Ferrari sul podio con la terza posizione. Alla sue spalle Hamilton quarto. Gara anonima del leader del Mondiale Piastri, che chiude quinto e perde terreno sui suoi rivali.
Ordine di Arrivo
- Max Verstappen ( Red Bull)
- Lando Norris ( McLaren) +7.959
- Charles Leclerc ( Ferrari) + 15. 373
- Lewis Hamilton ( Ferrari) +28. 536
- Oscar Piastri ( McLaren) + 29. 678
- George Russell ( Mercedes) + 33. 456
- Yuki Tsunoda ( Red Bull) + 52. 572
- Nico Hulkenberg ( Kick Sauber) + 56. 402
- Oliver Bearman ( Haas) + 63. 590
- Fernando Alonso ( Aston Martin) + 69. 590
- Liam Lawson ( Racing Bulls) +72. 509.
- Lance Stroll ( Aston Martin) + 74. 082.
- Kimi Antonelli ( Mercedes) + 75.181
- Alexander Albon ( Williams) + 79. 755
- Esteban Ocon ( Haas) + 82. 426
- Isak Hadjar ( Racing Bulls) + 92. 324
Classifica piloti
- Piastri ( McLaren) 346
- Norris ( McLaren ) 332
- Verstappen ( Red Bull) 306
- Russell ( Mercedes) 252
- Leclerc ( Ferrari) 192
- Hamilton ( Ferrari) 142
- Antonelli ( Mercedes) 89
- Albon ( Williams) 73
- Hulkenberg ( Kick Sauber) 41
- Hadjar (Racing Bulls) 39
- Sainz ( Williams) 38
- Alonso ( Aston Martin) 37
- Stroll (Aston Martin) 32
- Lawson (Racing Bulls) 30
- Ocon ( Hass) 28
- Tsunoda ( Red Bull) 28
- Gasly ( Alpine) 20
Classifica costruttori1 McLaren 6782 Mercedes 3413 Ferrari 3344 Red Bull 3315 Williams 1116 Racing Bulls 727 Aston Martin 698 Kick Sauber 599 Haas 4810 Alpine 20