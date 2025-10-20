Formula 1 – Vince Verstappen negli USA, Ferrari terza

Formula uno ( Gp Usa) – Charles Leclerc torna sul podio con la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2025, chiudendo terzo dietro a Max Verstappen e Lando Norris dopo una gara intensa e tatticamente impeccabile. Un risultato che restituisce morale al team di Maranello, reduce da settimane complesse. Alla fine il monegasco è costretto ad arrendersi, ma riporta comunque la Ferrari sul podio con la terza posizione. Alla sue spalle Hamilton quarto. Gara anonima del leader del Mondiale Piastri, che chiude quinto e perde terreno sui suoi rivali.

Ordine di Arrivo

  1. Max Verstappen ( Red Bull)
  2. Lando Norris ( McLaren) +7.959
  3. Charles Leclerc ( Ferrari) + 15. 373
  4. Lewis Hamilton ( Ferrari) +28. 536
  5. Oscar Piastri ( McLaren) + 29. 678
  6. George Russell ( Mercedes) + 33. 456
  7. Yuki Tsunoda ( Red Bull) + 52. 572
  8. Nico Hulkenberg ( Kick Sauber) + 56. 402
  9. Oliver Bearman ( Haas) + 63. 590
  10. Fernando Alonso ( Aston Martin) + 69. 590
  11. Liam Lawson ( Racing Bulls) +72. 509.
  12. Lance Stroll ( Aston Martin) + 74. 082.
  13. Kimi Antonelli ( Mercedes) + 75.181
  14. Alexander Albon ( Williams) + 79. 755
  15. Esteban Ocon ( Haas) + 82. 426
  16. Isak Hadjar ( Racing Bulls) + 92. 324
 Classifica piloti
  1. Piastri ( McLaren) 346
  2. Norris ( McLaren ) 332
  3. Verstappen ( Red Bull) 306
  4. Russell ( Mercedes) 252
  5. Leclerc ( Ferrari) 192
  6. Hamilton ( Ferrari) 142
  7. Antonelli ( Mercedes) 89
  8. Albon ( Williams) 73
  9. Hulkenberg ( Kick Sauber) 41
  10. Hadjar (Racing Bulls) 39
  11. Sainz ( Williams) 38
  12. Alonso ( Aston Martin) 37
  13. Stroll (Aston Martin) 32
  14. Lawson (Racing Bulls) 30
  15. Ocon ( Hass) 28
  16. Tsunoda ( Red Bull) 28
  17. Gasly ( Alpine) 20

    Classifica costruttori

    1 McLaren 678
    2 Mercedes 341
    3 Ferrari 334
    4 Red Bull 331
    5 Williams 111
    6 Racing Bulls 72
    7 Aston Martin 69
    8 Kick Sauber 59
    9 Haas 48
    10 Alpine 20
