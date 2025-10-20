Formula 1 – Vince Verstappen negli USA, Ferrari terza

Formula uno ( Gp Usa) – Charles Leclerc torna sul podio con la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2025, chiudendo terzo dietro a Max Verstappen e Lando Norris dopo una gara intensa e tatticamente impeccabile. Un risultato che restituisce morale al team di Maranello, reduce da settimane complesse. Alla fine il monegasco è costretto ad arrendersi, ma riporta comunque la Ferrari sul podio con la terza posizione. Alla sue spalle Hamilton quarto. Gara anonima del leader del Mondiale Piastri, che chiude quinto e perde terreno sui suoi rivali.

Ordine di Arrivo

Max Verstappen ( Red Bull) Lando Norris ( McLaren) +7.959 Charles Leclerc ( Ferrari) + 15. 373 Lewis Hamilton ( Ferrari) +28. 536 Oscar Piastri ( McLaren) + 29. 678 George Russell ( Mercedes) + 33. 456 Yuki Tsunoda ( Red Bull) + 52. 572 Nico Hulkenberg ( Kick Sauber) + 56. 402 Oliver Bearman ( Haas) + 63. 590 Fernando Alonso ( Aston Martin) + 69. 590 Liam Lawson ( Racing Bulls) +72. 509. Lance Stroll ( Aston Martin) + 74. 082. Kimi Antonelli ( Mercedes) + 75.181 Alexander Albon ( Williams) + 79. 755 Esteban Ocon ( Haas) + 82. 426 Isak Hadjar ( Racing Bulls) + 92. 324

Classifica piloti