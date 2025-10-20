Muore in montagna un noto imprenditore

Cusio ( Vb) –

Una tragedia ha scosso la comunità del Cusio e dell’intero Vco. Cesare Ornati, noto imprenditore e titolare della Rapid Lux, ha perso la vita durante un’escursione sul Monte Sayunchè, in alta Valsesia, sopra Mollia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 di ieri, 19 ottobre, da un tecnico del Soccorso Alpino che, trovandosi in zona per attività individuale, ha assistito alla caduta dell’escursionista lungo la cresta che conduce alla cima del Monte Sajunchè. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme all’equipe dell’elisoccorso del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.