Scontro tra bici e trattore, morto sul colpo

Saluzzo (Cn) – Michele Barberis, 71 anni, agricoltore di Moretta, è morto in sella alla sua bici durante una delle sue consuete uscite lungo le strade di campagna tra Moretta e Saluzzese. L’incidente è avvenuto Sabato pomeriggio, poco dopo le 16, all’altezza dell’incrocio tra la provinciale 663, che collega Saluzzo a Torre San Giorgio, e la strada che porta a Scarnafigi. L’uomo si è scontrato con un trattore condotto da un agricoltore della zona. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto dal personale del 118, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato intubato. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. Da qualche anno aveva scelto di lasciare la casa in campagna per trasferirsi in un alloggio in centro paese, pur continuando a gestire la sua azienda agricola.