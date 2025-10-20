Si sente male all’Ipercoop, salvato dal 118

Pinerolo (To) -Un uomo di 60 anni è stato colto da un grave malore nel primo pomeriggio di ieri, all’interno dell’Ipercoop di via Cascina Vastameglio, a Pinerolo. Provvidenziale la prontezza dei presenti: chi ha dato l’allarme ha ricevuto istruzioni telefoniche dalla Centrale operativa del 118 ed è riuscito a intervenire immediatamente, utilizzando il defibrillatore (DAE) presente nel centro commerciale. Nel giro di pochi minuti, oltre ai carabinieri, è arrivata un’ambulanza base, con i sanitari che hanno proseguito le manovre salvavita fino all’arrivo dell’elisoccorso regionale. È stata proprio questa tempestiva catena di interventi a permettere la ripresa dell’attività cardiaca spontanea del paziente, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino.