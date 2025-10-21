Arrestato per possesso e spaccio di droga

Casal Cermelli (Al) – Operazione antidroga dei Carabinieri che hanno fermato un 35 enne, residente nel paese, trovato in possesso di mezzo chilo di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marjuana. Sequestrata la droga e arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Erano circa le 20 di ieri sera quando una volante dei Carabinieri ha notato una macchina che circolava a fari spenti. Fermato il veicolo per un controllo, i militari hanno subito notato l’atteggiamento nervoso dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, sotto il cruscotto, è stato trovato uno zaino contenente 26 grammi di marjuana, circa sei dosi di cocaina, due telefoni cellulari e 500 euro in contanti. Il controllo è poi proseguito nell’abitazione, quando i Carabinieri si sono avvicinati alla stanza da letto, il 35 enne si è nascosto in bagno con una busta. Bloccato prima che si liberasse dell’involucro, ha reagito con violenza urlando e dimenandosi. Nella confusione è intervenuto anche il padre, che ha afferrato per il collo un Carabiniere prima di accusare un malore. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 12 grammi di cocaina e 4 di hashish, mentre all’interno della busta recuperata trovati oltre quattro etti di cocaina pura, pronta per lo spaccio. Secondo le prime indagini dal quantitativo si sarebbero potute ricavare 2.000 dosi per un valore di mercato di circa 80 mila euro.