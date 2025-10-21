Calcio Champions League – Poker dell’Inter in trasferta contro il Saint Gilloise

Bruxelles ( Royale Union Saint Gilloise – Inter 0-4) – Dopo la vittoria contro la Roma, arriva la settima vittoria consecutive, terza in Champions, senza subire reti. l’Inter torna dal Belgio con la certezza che una vittoria nel prossimo turno chiuderebbe il discorso qualificazione, prima di affrontare in sequenza: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund. i Nerazzurri passano al 41′: sugli sviluppi di un corner si ritrova la palla nei piedi Dumfries a cui basta solamente spingere il pallone in rete con una girata. Prima dell’intervallo il raddoppio: azione in linea che porta alla conclusione Martinez che dal limite dell’area incrocia e la mette sotto la traversa. Al 53′ rigore per l’inter: Calhanoglu batte e spiazza il portiere. A 15′ dal termine a segno anche Esposito: imbeccato a centro area dal limite appoggia in rete su cross di Dumfries.

Royale Union Saint Gilloise – Inter

Gol: pt 41′ Dumfries, 45′ L. Martinez; 53′ Calhanoglu, 76′ Esposito

Royale Union Saint Gilloise (3-5-2): 37 Scherpen; 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 25 Khalali, 8 Zorgane (84’ Schoofs), 4 Rasmussen (61’Giger) , 6 Van De Perre, 22 Niang (75’Patris) ; 10 Ait El Hadj, 12 David (61’Rodriguez) . All. Hubert

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni (59’Dimarco) , 6 De Vrij (46’Akanji) , 21 Bisseck; 30 C.Augusto, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu (59’Sucic), 16 Frattesi, 2 Dumfries (77’L.Henrique); 10 Martinez, 94 Esposito. All. Chivu

Arbitro: Glenn