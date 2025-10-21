Calcio Serie C – Pari interno per l’Inter U23 contro il Renate

Monza ( Inter U23 – Renate 1-1) – Dopo la vittoria a Milano contro l’Alcione, l’Inter U23 pareggia per 1-1 contro il Renate. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Kamate ha risposto sul finale del primo tempo la rete di Calì. Al 4′ l’Inter è già in vantaggio: Kamate prende palla sui 30 metri, e, tutto indisturbato, si avvicina alla porta di Nobile, dove fa partire un tiro potente e preciso che regala ai suoi il vantaggio. Nel recupero del primo tempo il gol del pareggio: alla prima vera fiammata il Renate trova il gol del pari, Delcarro si aziona bene sulla sinistra e mette in mezzo un pallone tagliente rasoterra che trova l’accorrente Calì sul secondo palo. Tiro di prima intenzione ed è 1-1. Nel secondo tempo la partita si trascina con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e a difendere. Nonostante i cambi di Vecchi, l’Inter non riesce ad ingranare e crea poco rispetto al primo tempo. Un punto per entrambe che smuove la classifica ma che non serve ai fini del piazzamento.

Inter U23 – Renate

Gol: pt 04′ Kamate; 45′ Calì

Inter U23 (3-5-2): 1 Malgrati; 5 Alexiou, 19 Prestia, 15 Stante; 25 David (83′ Cocchi), 37 Kaczmarski (62′ Berenbruch), 8 Fiordilino, 10 Kamate, 46 Cinquegrano (83′ Avitabile); 9 Topalovic (62′ Lavelli), 20 La Gumina (73′ Agbonifo). In panchina: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 6 Maye, 23 Zarate, 30 Mosconi. All. Vecchi

Renate (3-5-2): 22 Nobile; 24 Spedalieri, 5 Auriletto, 3 Gardoni; 92 Anelli (67′ Nene), 21 Riviera (86′ Ruiz), 25 Vassallo (46′ Esposito), 11 Delcarro (73′ Bonetti), 32 Ghezzi; 13 Spalluto (46′ Kolaj), 14 Calì. In panchina. 12 Bartoccioni, 6 Rossi, 9 Karlsson, 15 Ori, 19 Ziu, 72 Mastromonaco. All. Foschi

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa