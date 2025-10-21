Investiti da un treno in transito, ricoverati in condizioni critiche

Trecate (No) – Grave incidente ferroviario nel pomeriggio di ieri a Trecate, nel novarese. Tre giovani di origine pakistana, di età compresa tra i 20 e 22 anni, sono stati investiti da un treno in transito. Una delle vittime è deceduta sul colpo, mentre gli altri due sono rimasti feriti e soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto. Il convoglio, partito da Torino e diretto a Milano, dove era atteso alle 18.49., è stato bloccato lungo la linea per permettere l’intervento dei soccorsi e delle autorità competenti, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul tratto ferroviario Torino – Milano. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le circostanze.