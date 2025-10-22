43 milioni per 10.000 aziende agricole piemontesi

Torino – Nuovo accordo Agea-Arpea per le aziende agricole piemontesi (l’organismo pagatore della Regione Piemonte) che ha già iniziato l’erogazione degli anticipi della Pac, la Politica Agricola Comune (che da regolamento comunitario si concluderanno il 30 novembre 2025) per cui sono in arrivo 43 milioni di euro destinati a 10.000 aziende, quale sostegno al reddito agricolo assicurato dal Feaga, il cosiddetto “Primo pilastro Pac”. Si tratta di 43 milioni di euro che, grazie al nuovo coordinamento che accelera e razionalizza la collaborazione, tramite Arpea, entrano a tempo di record e in anticipo rispetto agli anni passati nelle casse di 10.000 aziende agricole piemontesi sotto forma di aiuti diretti, un sostegno prezioso che va a impattare sul reddito dei nostri agricoltori. mettere l’agricoltore al centro, superando lungaggini burocratiche, recuperando ritardi del passato e avviando un circuito virtuoso in cui il Piemonte è oggi, assieme al Veneto, la Regione pilota in Italia».

Gli anticipi sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, e riguardano:

1. sostegno di base e ridistributivo complementare al reddito (titoli PAC);

2. sostegno al reddito per la sostenibilità,

3. sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori,

4. sostegno accoppiato al reddito esclusivamente riferito alle superfici, regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (Ecoschemi).

Il cronoprogramma dell’Agenzia prevede per le prossime settimane un’altra parte di pagamenti che andranno ad erogare un ammontare fino al 70% dell’importo ammissibile e che dal 1° dicembre inizierà il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che dovrà concludersi il 30 giugno 2026. In totale Arpea erogherà entro questa circa 185 milioni di euro.

Fra i compiti di Arpea c’è anche il pagamento dei sostegni del “Secondo Pilastro” Pac, il Feasr o Sviluppo rurale. Per questo caso è in corso l’attività di elaborazione dei dati per procedere anche ai pagamenti degli anticipi già nel mese di novembre.