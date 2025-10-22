Agguato a una donna da parte dell’ex marito

Milano – Una donna italiana, di 62 anni, è stata aggredita dall’ex marito di 64, poco prima delle 10 di oggi in via Grassini 5, in zona Bruzzano. Stando a quanto risulta al momento, è stata colpita più volto, anche al volto: è stata soccorsa dai sanitari di Areu con ambulanza. Uno dei fendenti ha raggiunto il collo della donna, provocando una copiosa uscita di sangue dalla giugulare. La 62 enne è stato rianimata dopo essere stata diversi minuti in arresto cardiaco e poi trasportata in sala operatoria al Niguarda. Al momento le sue condizioni sono ritenute gravi. Stando alle prime informazioni la 62 enne è stata aggredita sotto casa alle 9.50, vittima di un vero e proprio agguato: : l’uomo le avrebbe sferrato un primo fendente al volto, poi lei sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare tra le auto in sosta. Una fuga durata pochi metri, perché l’aggressore l’ha rincorsa, afferrata e colpita ancora in piena faccia. Alcuni residenti hanno riferito che l’ex marito di 64 anni si appostava spesso nel parcheggio a due passi dall’ingresso dello stabile di via Grassini 5, in sella al suo scooter Beverly grigio. Lo stesso scooter che l’uomo ha utilizzato per la fuga dopo l’agguato.