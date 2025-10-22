Calcio Serie C – Perde al 94’ la Juventus U23 contro il Campobasso

Alessandria (Juventus U23 – Campobasso 0-1) – Non da continuità alla vittoria contro il Rimini la squadra di Brambilla. Un finale amaro e una sconfitta che brucia per come si erano messe le cose. Il match viene deciso al 94′ da Gala: cross in mezzo su cui non interviene nessuno con la palla che attraversa l’area e si deposita in porta. Scacco matto del Campobasso che trova una vittoria in pieno recupero. Nel primo tempo tardono ad arrivare le occasioni da rete: prima ci prova di testa Vacca da buona posizione con la palla che scheggia la traversa e finisce fuori, poi è il turno di Lombari da fuori area con un tiro che tocca il palo e torna in campo. Nel secondo tempo poche chance con il gol vittoria.

Juventus U23 – Campobasso

Gol: 94′ Gala

Juventus U23 (3-4-2-1): 1S. Scaglia; 23 Turicchia, 33 F.Scaglia, 18 Brugarello; 33 Perotti (64′ Turco), 16 Faticanti, 8 Owusu (86’Makiombo), 7 Puczka (65′ Rohui); 9 Deme, 19 Vacca (73′ Anghelè); 90 Okoro (46′ Pugno). In panchina: 22 Mangiapoco, 28 Bruno, 3 Gil Puche, 6 Ngana, 11 Amaradio, 15 Savio, 21 Crapisto, 24 Van Arle, 26 Pagnucco, 31 Martinez. All. Brambilla

Campobasso (3-4-1-2): 1 Tantalocchi; 79 Lancini, 4 Celesia, 2 Martina; 36 Serra (67’Gala), 6 Brunet, 5 Gargiulo, 27 Cristallo; 7 Padula (87′ Magnaghi); 92 Di Livio. (15′ Leonetti), 17 Lombari (68′ Parisi). In panchina: 12 Rizzo, 50 Muzi, 2 Papini, 3 Lanza, 11 Nocerino, 13 Armini, 15 Rianna, 96 Ravagnoli. All.Zauri

Arbitro: Drigo di Portogruaro