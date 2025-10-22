Cane incastrato in un tubo, salvato dai Vigili del Fuoco

Luserna San Giovanni (To) – Era scomparso da casa nel pomeriggio di domenica 19 ottobre. Ma i suoi ululati, la sera, hanno fatto scattare i soccorsi. Verso le 22, i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni sono intervenuti in paese, in zona Pralafera, per liberare un cane di taglia media, che si era infilato in un tubo con cui era intubata una bealera. Per farlo uscire è stato necessario chiudere l’acqua che passava in quel tratto e chiedere l’intervento di un escavatore da Torino. L’intervento si è chiuso verso le 4.