Nuove notizie sul morto in via De Amicis: si tratta di omicidio

Alessandria – Il caso del morto in via De Amicis ritorna sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. L’autopsia ha stabilito che il decesso è da imputare ad azione omicida. Non risulta tuttavia ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha determinato la morte dell’inquilino e per questo gli inquirenti sono impegnati nel ricostruire le frequentazioni della vittima, un uomo di 27 anni di origine peruviana. Tra le ipotesi al vaglio delle indagini una persona conosciuta tramite piatteforme online anche se nessuna pista ulteriore può essere esclusa momento. I Carabinieri della Compagnia di Alessandria, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa tra le varie ipotesi, quella di una possibile rapina. Proprio per risolvere il caso e arrivare rapidamente all’autore dell’omicidio , la Procura e i Carabinieri invitano chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni.