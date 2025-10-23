Calcio Champions League – Pari per 0-0 tra Atalanta e Slavia Praga

Bergamo ( Atalanta – Slavia Praga 0-0) – Nella terza giornata del girone unico di Champions League l’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga. Alla New Balance Arena di Bergamo i Nerazzurri di Juric danno vita a un match ricco di emozioni e occasioni contro i cechi, ma nessuna è sfruttata a pieno né da una parte né dall’altra per trovare la via del gol. Nella prima frazione è Markovic ad abbassare la saracinesca negando la rete alla Dea, con un De Ketelaere ispirato che si deve arrendere agli interventi super dell’estremo difensore degli ospiti. Non è da meno Carnesecchi, più volte chiamato a dire no a Moses. Nella ripresa Sulemana e Scamacca hanno l’occasione per regalare i tre punti agli orobici, ma i cechi si salvano. Un punto che sta stretto all’Atalanta che resta a metà classifica con 4 punti.

Atalanta – Slavia Praga

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta (29’st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi (1’st Zalewski); Krstovic (17’st Scamacca), Lookman, De Keteleare ( 1’st Samardiz). In panchina: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Brescianini, Ahanor, Maldini. All. Juric

Slavia Praga (4-3-3): Markovic; Mbodji (16’st Sadilek), Zima, Vlcek (43’st Sanyang), Boril; Dorley, Zafeiris, Moses (24’st Chaloupek); Provod, Chory, Kusej ( 43’st Prekop). In panchina: Stanek, Razek, Cham, Hashioka, Chytil, Jelinek, Kovar, Sloncik. All. Trpisovsky

Arbitro: De Burgos