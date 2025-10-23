Incidente in moto: trasportato d’urgenza in Ospedale

Milano – Un motociclista di 38 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto in via Bramante a Milano nella notte tra Mercoledì e Giovedì. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi, Tutto è accaduto poco dopo le 2: L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti di Piazza Beccaria, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 38 enne abbia perso il controllo della sua moto, rovinando a terra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Niguarda. Le sue condizioni restano gravi.