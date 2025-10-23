Maxioperazione contro la pedopornografia

Genova – Perquisizioni anche a Genova per la complessa operazione della polizia contro la pedopornografia online che ha portato a due arresti. Le manette sono scattate a Torino e Salerno, nei confronti di due uomini di 46 e 77 anni, accusati di detenzione di materiale pedopornografico. Nel corso delle attività, eseguite in collaborazione con gli uffici della polizia postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici tra pc, tablet e smartphone. Al loro interno sono stati trovati video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, oltre a tracce di ricerche web riconducibili a una reiterata attività di ricerca di materiale pedopornografico. L’esito dell’operazione è stato reso possibile anche grazie all’impiego di tecniche investigative digitali avanzate e alla specializzazione degli operatori impegnati nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online.