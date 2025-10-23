Ucciso a coltellate in strada di notte

Torino – Stanotte un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo è stato trovato intorno all’1:30 all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciata, fuggita subito dopo l’aggressione. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno tentato invano di rianimare l’uomo, e i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini.