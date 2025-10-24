Aumenta il pil nel nord- ovest: economia in crescita

Torino ( Nicolò Grattarola) – Si ribalta il trend diffuso che il nord-est sia il motore trainante dell’economia, adesso, invece, è in netta crescita il pil del nord-ovest. Oggi la geografia economica del paese si è spostata. Il nord-ovest, in particolare il triangolo Milano- Genova – Torino, è tornato a trascinare la crescita nazionale: nel 2024, secondo le stime dell’Istat, il Pil è aumentato dello 0,9% contro lo 0.2% del nord.est. Anche il tasso di occupazione conferma questo trend. Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Piemonte agli Stati Generali della Logistica dove si è parlato degli interventi urgenti per quanto riguarda il settore dei trasporti. All’evento, in videocollegamento, è intervenuto anche il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, che ha annunciato l’arrivo dei governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria a Roma entro fine Novembre per le firme della pre-intesa sull’autonomia, sottolineando l’impegno delle Regioni nel guidare la nuova fase di sburocratizzazione e di efficienza amministrativa.