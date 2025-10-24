Basket Serie A2: Torino completa la rimonta e batte l’Urania Milano

Torino ( Reale Mutua Torino – Urania Milano 70-67) – Dopo il pesante tonfo do Avellino, la Reale Mutua basket Torino ritrova il sorriso vincendo l’anticipo della settima giornata di Serie A2. Al Pala Gianni Asti i Gialloblù superano in rimonta l’Urania Milano per 70-67.Partenza da incubo per i padroni di casa, subito costretti ad inseguire: con l’ex Taylor e uno scatenato Gentile, Milano vola sul 13-4 dopo 5′ e chiude il primo quarto avanti 10-23. I piemontesi provano a reagire con Bruttini e Massone, ma i Lombardi mantengono il controllo grazie a Lupusor e Sabatini, toccando il più 19 al 16′: solo nel finale di tempo Allen e Teague accorciano le distanze, mandando le squadre al riposo sul 29-44. Al rientro Torino cambia marcia: Allen, Teague e Massone guidano la riscossa, rosicchiando progressivamente lo svantaggio. Milano, però, regge l’urto e al 30′ conserva ancora dieci lunghezze di vantaggio. Nell’ultimo quarto la gara si capovolge. La tripla di Severini accende il pubblico, Allen e Massone firmano il -3, mentre l’Urania perde lucidità in attacco. Al 38’Torino aggancia sul 64-64 Milano con due liberi di Massone. Gentile riporta avanti i meneghini, ma Allen firma il sorpasso torinese a 28” dalla sirena. Nel finale Teague è glaciale dalla lunetta e chiude i conti sul 70-67. Per la squadra di coach Moretti una vittoria dal grande valore morale, arrivata dopo una rimonta costruita con carattere e determinazione.

Reale Mutua Torino – Urania Milano

Parziali: 10-23/19-21/21-16/20-7

Reale Mutua Torino: 10 Allen, 24 Cusin, 22 Massone, 31 Teague, 46 Tortu, 9 Bruttini, 8 Schina, 28 Severini, 12 Stazzonelli, 33 Zucca. Coach. Moretti

Urania Milano : 8 Gamble, 5 Gentile, 7 Lupusor, 43 Sabatini, 1 Taylor, 24 Abega, 14 Bracale, 34 Cavallero, 13 D’Almeida, 18 Lomartire, 11 Rashed, 25 Rossi. Coach Cardani

Arbitri: Maschio, Almerigogna, Tognazzo.