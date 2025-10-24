Calcio Serie A – Il Milan trova il pareggio al 90’ contro il Pisa.

Milano ( Milan – Pisa 2-2) – Si ferma la serie di vittorie dei Rossoneri, che non riescono a portarsi a più quattro sulle seconde. Sfiora il colpaccio la squadra di Gilardino, ripresa nel finale da Athekame. Il Milan passa in vantaggio al 7′ con Leao: l’attaccante portoghese parte largo a sinistra per rientrare sul destro e calciare in porta. Semper vede all’ultimo il pallone forse ingannato dal movimento di Pavlovic. Al 60′ il pari del Pisa: calcio di rigore guadagnato da Cuadrado, il colombiano salta Modric e calcia in porta con il destro trovando il braccio di De Winter. Zufferli indica subito il dischetto. Cuadrado non sbaglia e porta il Pisa al pareggio. Nel finale botta e risposta delle due squadre: prima Akinsanmiro lancia in verticale Nzola, perfetto il controllo così come la conclusione di sinistro che non lascia scampo a Maignan. Al 90′ inoltrato ecco il gol del 2-2: calcio d’angolo battuto velocemente da Modric, il pallone arriva sui piedi dell’esterno svizzero che trova il pertugio giusto per sorprendere il portiere.

Milan – Pisa

Gol: pt 7′ Leao; st 60′ Cuadrado, 86′ Nzola, 90′ Athekame

Milan (3-5-2): 16 Maignan; 5 De Winter, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekeers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi (76′ Athekame); 7 Gimenez (76′ Nkunku), 10 Leao. In panchina. 1 Terraciano, 37 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 42 Sala. All. Allegri

Pisa (3-5-2): 1 Semper; 4 Caracciolo, 39 Albiol (46′ Calabresi), 5 Canestrelli; 94 Bonfanti (46′ Cuadrado), 10 Tramoni (71′ Vural), 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 15 Tourè; 18 Nzola, 9 Mesister (71′ Moreo). In panchina. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 3 Angori, 6 Marin, 7 Leris, 8 Hojholt, 16 Buffon, 36 Piccinini, 44 Denoon, 99 Lorran. All. Gilardino

Arbitro: Zufferli